Monchi su Roma-Lazio: «Margine di errore è piccolo»

Roma-Lazio, Monchi ha fatto il punto in casa giallorossa ai microfoni di Sky Sport: ecco le sue parole

Tra pochi minuti il fischio di inizio di Roma-Lazio, derby della Capitale valido per la settima giornata di Serie A, ecco le parole di Monchi ai microfoni di Sky Sport: «Tensione? I derby portano tutti sempre tanta pressione: gli ultimi risultati non sono stati buoni, il margine di errore è piccolo». Prosegue il diesse: «Dobbiamo essere uniti, siamo tutti sulla stessa barca. A volte bisogna stare più vicini alla squadra rispetto ad altri momenti, questo è il caso».

Continua l’ex direttore sportivo del Siviglia, parlando del presidente James Pallotta: «Ho sentito spesso il presidente questa settimana, era molto contento per la reazione contro il Frosinone: lui è sempre vicino alla squadra». Infine, una battuta sul momento di Edin Dzeko: «Gli attaccanti quando non fanno gol non sono contenti, lui ha voglia di tornare a fare gol presto e speriamo riparta da oggi».