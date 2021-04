Roma, Mancini: «Che emozione essere capitano. Ajax, pronti a lottare»

Gianluca Mancini, difensore della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Bologna

Gianluca Mancini, difensore della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Bologna. Le sue dichiarazioni.

PRESTAZIONE – «Nel primo tempo abbiamo sofferto la loro pressione, non abbiamo avuto però particolari rischi e dopo averla sbloccata ci abbiamo ancora provata. Ci portiamo a casa i tre punti e pensiamo di partita in partita. La fascia di capitano è un’emozione unica anche pensando a chi ha indossato la fascia della Roma, ero molto ansioso per la prima da capitano».

AJAX – «L’Europa League è una bellissima competizione, da domani penseremo alla partita più importante della stagione e dobbiamo lottare più di oggi».