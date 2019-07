Roma, Mancini primo obiettivo: il colpo è sempre più vicino

Roma allo sprint decisivo per Gianluca Mancini. Il difensore dell’Atalanta si avvicina sensibilmente ai giallorossi

Gianluca Mancini potrebbe diventare l’erede di Kostas Manolas alla Roma. Il difensore dell’Atalanta dovrebbe lasciare la Dea per firmare con i giallorossi. Come riferito da Gianluigi Longari, la Roma ha iniziato lo sprint per ingaggiare il difensore.

Il calciatore dell’Atalanta si avvicina ai giallorossi dopo qualche giorno di empasse dovuto alla trattativa con il Betis per Pau Lopez.