Il difensore della Roma, Manolas, cambia procuratore per affidarsi a Mino Raiola: il giallorosso si avvicina allo United

Il mercato di gennaio è sempre più vicino e alcuni giocatori hanno iniziato a guardarsi intorno per decidere il proprio futuro. Tra questi c’è il difensore della Roma, Kostas Manolas, che complici le offerte arrivategli, ha deciso di cambiare procuratore per affidarsi a Mino Raiola. Il nuovo procuratore cura già tanti calciatori tra cui Luca Pellegrini e Mario Balotelli e ora ha aggiunto alla propria scuderia anche il difensore giallorosso. Il neo agente curerà il futuro del greco tra rinnovo, dove c’è da sistemare la clausola da 36 milioni di euro con la Roma, e il mercato con le offerte provenienti sopratutto da Manchester United. Nelle prossime settimane verrà deciso tutto, ma dalle sensazioni parrebbe che lo United, con Raiola in campo, possa avvicinarsi decisamente.