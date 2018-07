Roma, Manolas: «Voglio rimanere a Roma, aiuterò i nuovi acquisti»

Il difensore della Roma, Kostas Manolas, ha rilasciato un’intervista al primo giorno di raduno affermando di non aver intenzione di lasciare i giallorossi.

La Roma è tornata oggi in campo per l’inizio del raduno in vista della prossima stagione. I giallorossi sono, difatti, si sono incontrati a Trigoria per il primo giorno di preparazione atletica a cui, però, non prenderanno parte i nazionali. All’arrivo al centro di allenamento, il difensore Kostas Manolas, ha rilasciato un’intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport affermando che bisognerà lavorare duro per raggiungere gli obiettivi che la società si è prefissata. Il calciatore greco ha voluto inoltre rilasciare alcune dichiarazioni in merito al suo futuro spiegando di essere felice a Roma e di non aver intenzione di lasciare il club giallorosso, ma di voler addirittura essere un punto di riferimento per i nuovi acquisti. Infine Manolas ha parlato delle rivali affermando: «L’Inter ha fatto una bella campagna acquisti, la Juventus ha tenuto molti giocatori e ha una rosa forte, noi lotteremo sul campo, sono fiducioso».