Il direttore sportivo della Roma Monchi ha parlato di calciomercato durante la presentazione dell’estremo difensore svedese Olsen

Oggi la Roma ha presentato il proprio portiere Robin Olsen, arrivato nella Capitale dopo la partenza di Alisson trasferitosi al Liverpool. Durante la conferenza stampa, il direttore sportivo giallorosso, Monchi, dopo aver elogiato le qualità dell’estremo difensore svedese ha parlato di calciomercato. Il dirigente ha affermato alla stampa che in Italia i giornalisti lavorano bene ed è difficile tenere nascosti i nomi che piacciono. «La società sta lavorando sull’opportunità, più che sul profilo –ha proseguito Monchi- Ora cerchiamo un’occasione per migliorare la squadra ma gli acquisti più importanti sono stati fatti».

Monchi ha poi proseguito affermando: «Aver preso 10-11 giocatori prima di tutti non può diventare assolutamente un problema Se oggi avessi annunciato a sorpresa di aver preso Pastore e Kluivert tutti penserebbero a dei grandi colpi ma li abbiamo già messi a segno più di un mese fa. A tutti piace che arrivino giocatori nuovi». Infine il ds ha voluto chiarire le voci sul futuro di Diego Perotti ammettendo che la Roma non sta valutando la cessione dato che ad oggi non ha ricevuto nessuna offerta per il giocatore.