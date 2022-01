Roma, Mourinho vuole un Blancos: occhi su Lucas Vazquez

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Roma: Mourinho avrebbe messo gli occhi su Lucas Vazquez del Real Madrid, Ancelotti fa muro

Non si ferma il calciomercato della Roma che, dopo gli acquisto di Maitland-Niles e Sergio Oliveira, è a lavoro anche per la prossima stagione. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, José Mourinho avrebbe già fatto il nome di Lucas Vazquez del Real Madrid a cui i giallorossi potrebbero offrire lo stipendio che percepisce in Spagna.

Lo spagnolo può ricoprire tutta la fascia destra, sia come esterno offensivo che come terzino, e ai Blancos non dispiacerebbe venderlo. A fare muro, però, Carlo Ancelotti che ha fatto sapere al presidente Florentino Perez di non gradire un’ipotetica cessione di VAzquez.