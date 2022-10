Bianchi: «Roma Napoli? Difficile dire chi vincerà»

Ottavio Bianchi, doppio ex della sfida tra Roma e Napoli, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della sfida del weekend

«Difficile dire chi vincerà la sfida. In questo momento il Napoli è la squadra per eccellenza basta vedere le partite giocate con Ajax e Liverpool. Sta facendo bene in ogni cosa e mi sembra non abbia difetti ne punti deboli. Chi entra anche solo 15′ dà tutto e anche questo fa bene alla squadra e con i cinque cambi può fare la differenza»

ROMA – «Con Mourinho la piazza e l’ambiente sono più carichi. Non ha un bel gioco o meglio rispetto al Napoli non c’è paragone. Ma nelle partite singole spesso può succedere di tutto».