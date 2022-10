Fonseca: «Roma Napoli? Nessun pronostico. Kvara come Neymar»

Daniel Fonseca, ex calciatore e ora agente sportivo, ha parlato al Corriere dello Sport della sfida tra Roma e Napoli

ROMA NAPOLI – «Non voglio fare pronostici, ma il Napoli si trova in un momento d’oro e attenzione a non sottovalutare la Roma. Kvara? Somgilia a Neymar, anche se lo voglio vedere ancora un po’. Dybala? Il grande assente, ma spero recuperi per il Mondiale».