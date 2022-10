Moriero: «Roma Napoli sarà una grande partita. Ecco come la vedo io»

Francesco Moriero dalle Maldive parla del calcio italiano e della sfida tra Roma e Napoli alle porte del weekend a La Gazzetta dello Sport

Francesco Moriero dalle Maldive parla del calcio italiano e della sfida tra Roma e Napoli alle porte del weekend a La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni:

«Mi aspetto una grande partita e l’Olimpico sa essere magico in queste occasioni. Per la Roma sarà un test importante perché il Napoli è la squadra del momento sia in Italia che in Europa. Sarà interessante vedere come Spalletti proverà a superare la compattezza dei giallorossi. La Roma può essere in corsa per la Champions e il Napoli può lottare per lo Scudetto».

KVARA – «E’ un fenomeno che non ha avuto bisogno di tempo per imparare a fare la differenza in un contesto importante. Guardarlo mi riporta a quando giocavo».