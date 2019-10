Roma, Pallotta: «Orgoglioso dei miei giocatori e del mio staff»

Dopo quanto accaduto ieri seta anche il numero uno dei giallorossi James Pallotta ha voluto lasciare un commento

In tanti si sono espressi al termine della gara di ieri dell’Olimpico. Tra Roma e Borussia Mönchengladbach è finita 1-1 tra le polemiche. In tarda notte è arrivato anche il commento di James Pallotta su Twitter.

«Sono incredibilmente orgoglioso di tutti i giocatori della Roma e dello staff tecnico stasera. Con tutti questi infortuni, siamo in piedi a combattere e non meritavamo questo finale in condizioni così dure. Ma ne verremo fuori ancora più forti. I tifosi, i giocatori e lo staff, tutti insieme».