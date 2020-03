Roma, Pallotta sorride: il fair play finanziario può fermarsi un anno

Roma, Pallotta e l’intera società può sorridere: la Uefa va verso la sospensione di un anno del fair play finanziario

L’emergenza Coronavirus impone gli organi decisionali a percorrere delle piste fino a poco tempo fa non praticabili. È anche il caso della Uefa, che potrebbe decidere di sospendere il fair play finanziario per un anno, dopo i contatti degli ultimi giorni con i vari club europei.

La Roma, sottolinea Il Tempo, potrà tirare un sospiro di sollievo. A Trigoria sperano poi vengano prese in considerazione le proposte avanzate per un nuovo Fair Play Finanziario: c’è ottimismo sull’ipotesi di un paracadute per chi ha giocato diverse stagioni in Champions e poi scende in Europa League.