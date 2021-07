Roma, passi avanti per il rinnovo di Pellegrini: nuovo incontro a breve

Il centrocampista pronto a rinnovare il proprio contratto con la Roma. I dettagli verranno sistemati nei prossimi giorni

Come riporta il Corriere dello Sport, sono giorni caldi in casa Roma per definire il rinnovo di Lorenzo Pellegrini. Nella giornata di ieri Tiago Pinto ha incontrato il procuratore del centrocampista, che gli ha confermato la volontà di proseguire il rapporto con il club giallorosso.

Sono attesi nuovi contatti nei prossimi giorni, ma tutto fa pensare che che il numero 7 metterà la propria firma fino all’estate del 2026 sul nuovo accordo con il club capitolino.