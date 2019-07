Roma, Pellegrini predica calma: «Fonseca è bravo, ma ha bisogno di tempo»

Lorenzo Pellegrini ha parlato ai microfoni di RomaTv della nuova stagione giallorossa e del neo allenatore Paulo Fonseca

Dopo appena due giorni di allenamento, Lorenzo Pellegrini spende parole d’oro per descrivere Paulo Fonseca. Ecco le parole del centrocampista giallorosso sul tecnico portoghese.

FONSECA – «Mi piace come pensa al calcio. Ti mette sempre a tuo agio ed è molto diretto: se vuole questo, tu lo devi fare, fine. È qui solo da poche settimane, dobbiamo dargli tempo».

INTENSITÀ – «non solo a livello fisico, ma anche mentale, come concentrazione. Intensità vuol dire allenarsi come deve fare un professionista. Mi sto rimettendo in carreggiata: sono un po’ indietro rispetto a chi è in ritiro da più tempo».

OBIETTIVI – «È stata una stagione difficile per una serie di cose che sono successe dentro e fuori. Quest’anno dobbiamo pensare solo a giocare e vincere: tutto ciò che ci sta intorno dovrà restare fuori»