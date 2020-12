Roma, Pellegrini: «Spero di riportare la Roma in Champions»

Riportare la Roma in Champions League. E’ questo il grande obiettivo di Lorenzo Pellegrini per questa stagione. Ecco le sue parole

Lorenzo Pellegrini ha rilasciato un’intervista Futbol Emotion in occasione del lancio delle nuova scarpe firmate da Nike.

OBIETTIVI – «Mi aspetto di migliorarmi sempre, sia come giocatore che nei numeri. Cercherò di fare più gol e assist rispetto all’anno scorso. Per la squadra, spero di riuscire a riportare la Roma in Champions. Il campionato è strano, è difficile fare previsioni, noi cercheremo di fare il meglio possibile».

IDOLI – «Sicuramente Totti e De Rossi sono stati i miei punti di riferimento. Nascendo a Roma non puoi non guardare ai calciatori della Roma, ogni sogno di un bambino romanista è diventare un giocatore della Roma».