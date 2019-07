Roma, Perotti è fiducioso: «Dobbiamo vincere. Ce lo chiedono i tifosi»

Roma, Perotti è fiducioso: «Dobbiamo vincere, ce lo meritiamo. Ce lo chiedono i tifosi»

Pochi minuti fa Diego Perotti ha parlato delle prospettive future della sua Roma, in un periodo di grandi cambiamenti. Ecco le sue parole a Roma Tv: «La cosa che mi ha colpito di più di Fonseca è la sincerità con la quale ha parlato in conferenza stampa e a noi. Arriva da una buona squadra dove ha vinto tanto».

Sull’Europa League: «È uno degli obiettivi che vogliamo vincere. Non sarà semplice, non ci sono squadre scarse ma non è un trofeo che lo vince qualunque squadra».