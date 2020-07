Roma, Petrachi licenziato: la comunicazione è arrivata per raccomandata

Come riporta Il Tempo, Gianluca Petrachi è stato licenziato dalla Roma: la comunicazione è arrivata per raccomandata

Gianluca Petrachi è stato licenziato dalla Roma. Come riporta Il Tempo, il direttore sportivo giallorosso ha ricevuto la comunicazione del licenziamento per raccomandata con ricevuta di ritorno.

L’ormai ex ds aveva rifiutato qualsiasi buonuscita e la vicenda, come riferito dal quotidiano romano è destinata a finire davanti a giudice. La decisione del club era arrivata il 26 giugno quando il CDA aveva votato all’unanimità per il licenziamento.