Gianluca Petrachi ha parlato del futuro di Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo: le dichiarazioni del direttore sportivo della Roma

Gianluca Petrachi, direttore sportivo della Roma, ha fatto il punto della situazione sul futuro di Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo ai microfoni di Sky Sport.

«Pellegrini ha una clausola rescissoria ma è un ragazzo che è molto legato alla Roma e se un giocatore decide di non andare, nonostante la clausola, è libero di poterlo fare. Soprattutto in questo momento ha visto la credibilità, ha visto i cambiamenti della Roma nell’ultimo anno e crede nel progetto portato avanti. Zaniolo per quanto mi riguarda faremo di tutto per trattenerlo e credo che la linea sia quella, poi il calciomercato ti mette davanti a tante difficoltà e situazioni contingenti ma la volontà è quella di trattenere i nostri big».