Roma, Pinto: «Nuovo centrocampista? Ci penseremo. E il rinnovo di Zaniolo...»

Il gm della Roma Tiago Pinto ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara contro la Cremonese

Le dichiarazioni di Tiago Pinto su mercato e Cremonese:

NUOVO CENTROCAMPISTA – «Avremo tempo per pensarci. Le ultime ore sono state pesanti per noi, detto questo abbiamo ancora tempo. Queste cose succedono, dispiace. Abbiamo impiegato tanto a portare Gini qua e lui ha impiegato poco a diventare della nostra famiglia. Ci fermeremo un attimo per capire cosa sarà meglio per lui e sono certo che tornerà più forte. Ringrazio i media che non hanno cercato un colpevole in questa situazione e chi è andato dritto a cercarlo mettendo in mezzo un ragazzo si vede che non ha mai giocato a calcio».

ZANIOLO – «Penso che oggi scherzavo con il mio ufficio stampa, penso di aver parlato 30-35 volte di Zaniolo, ha fatto una preaseason incredibile, a fine mercato parleremo di lui, ora pensiamo alla Cremonese».