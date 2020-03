Roma, prosegue la raccolta fondi. Già superata quota 100.000 euro

Roma, prosegue bene la raccolta fondi destinata all’ospedale Spallanzani. Superata quota 100.000 euro

Roma sempre in prima linea per combattere le emergenze. Da giorni è aperta attraverso il portale benefico RomaCares la raccolta fondi per l’ospedale della Capitale Lazzaro Spallanzani, coinvolto per la lotta al Coronavirus e con tanti pazienti al suo interno.

L’attuale cifra già raggiunta è di circa 120mila euro, comprese le quote donate dalla stessa organizzazione e dal presidente giallorosso James Pallotta.