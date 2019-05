Roma, Ranieri tuona: «L’addio di De Rossi da gestire diversamente»

Seppur in maniera velata, in conferenza stampa anche Ranieri ha lanciato delle frecciatine non indifferenti alla società

La Roma è in questo momento una realtà totalmente spaccata. Da un lato una parte di società, composta da Pallotta e Baldini, colpevoli di aver assunto delle decisioni non conformi con le idee dei tifosi. Dall’altra il resto della dirigenza, impotente con le direttive dall’alto. E poi c’è Claudio Ranieri. Quell’allenatore col cuore giallorosso che sta cercando di guidare la Roma verso un dignitoso piazzamento europeo. Scottato anche lui dalla situazione che ha riguardato Daniele De Rossi, si espresso puntualmente in conferenza: «Chi decide è il presidente e la persona che gli è più vicino sta in Inghilterra».

Il chiaro riferimento è a Franco Baldini, ormai non proprio gradito dalle parti di Trigoria. Prosegue il mister, in maniera piuttosto cinica verso il dirigente: «Con me non incide affatto. Non incide nel lavoro quotidiano». Nel frattempo c’è da preparare una delicata sfida contro il Sassuolo, che sta passando attualmente più in secondo piano rispetto al resto delle vicende avvenute nella Capitale. Il mister va verso la conferma della squadra che ha battuto la Juve, con probabilmente un De Rossi in più, visto «Bello, motivato, determinato, come sempre». Parola di allenatore.