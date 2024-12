Roma, lontano dall’Olimpico è una sofferenza: il numero di vittorie nel 2024

Roma, i giallorossi lontani dallo Stadio Olimpico faticano, rendimento in trasferta da zona retrocessione: il rendimento fuori casa

La Roma ha un problema con le trasferte, certificato dalla sconfitta di ieri al Sinigaglia contro il Como. I giallorossi lontani dall’Olimpico hanno un rendimento da retrocessione, sono infatti terzultimi per quanto riguarda i punti fatti fuori casa con zero vittorie, quattro pareggi e quattro sconfitte.

Nel 2024, con quattro allenatori diversi in panchina – Mourinho, De Rossi, Juric e Ranieri – sono arrivate solo cinque vittorie lontano da Roma, tutte con De Rossi in panchina: la prima a Salerno per 2-1, poi a Frosinone 3-0, quindi un 4-1 contro il Monza di Palladino, la vittoria con l’Udinese e il successo in Europa League contro il Milan, tutte avvenuta nella stagione 2023-24.