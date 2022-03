Roma, tra rinnovi e cessioni: il futuro di Veretout, Smalling e El Shaarawy

In casa Roma tengono banco diversi rinnovi: il futuro di Veretout, El Shaarawy e Smalling in estate, Tiago Pinto al lavoro

La Roma oltre a dover terminare al meglio la stagione deve valutare la situazioni di alcuni giocatori. Tra rinnovi e futuro potrebbero essere almeno tre i nomi sulla lista dei cedibili in estate.

Situazioni simili quelle di Veretout, Smalling ed El Shaarawy. I tre in scadenza nel 2023 potrebbero essere ceduto per fare casa e rimpolpare le casse societarie in vista del mercato estivo. Veretout accostato anche al Milan nelle scorse settimane. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.