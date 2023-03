Roma, Rui Patricio: «Contiamo sul sostegno dei tifosi. Domani sarà una grande sfida»

Rui Patricio, portiere della Roma, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la Real Sociedad in Europa League

«Quest’anno abbiamo già ottenuto diversi clean sheet, quello che conta è vincere le partite, se prendi gol e non vinci non è quello l’obiettivo. Real Sociedad? Sarà una grande serata europea davanti ai nostri tifosi. Contiamo sul loro aiuto, colgo l’occasione per ringraziarli».