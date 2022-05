Roma: salta la contemporaneità? Deroga in discussione

La Roma ha chiesto una deroga alla Lega per giocare di venerdì contro il Torino in vista della finale di Conference League

Roma-Torino potrebbero giocare di venerdì, ma senza la contemporaneità delle altre partite. La Roma ha chiesto infatti all’Assemblea della Lega di Serie A una deroga per poter preparare la finale con il Feyenord di Conference League, prevista per il 25 maggio.

La Roma, da regolamento, dovrebbe giocare insieme a Lazio, Atalanta e Fiorentina che sono in lotta con lei per un posto in Europa. Ma vista l’eccezionalità della situazione, e per non anticipare anche le altre partite al venerdì, questa potrebbe essere la soluzione che l’Assemblea potrebbe prendere.