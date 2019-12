Roma, Santon: «Verona, sarà dura. Cambi? Quando giochi ogni 3 giorni…»

Davide Santon presenta la sfida tra Roma e Hellas Verona a pochi minuti dall’inizio della sfida tra le due compagini

Davide Santon, intervenuto a Roma TV nel pre partita del match contro l’Hellas Verona, non ha mancato di sottolineare le insidie che cela la sfida. Ecco le dichiarazioni ai canali giallorossi.

«Dobbiamo trovare continuità, sono partite importanti. Giochiamo contro una squadra che sta bene, corrono tanto e sarà dura. Non abbiamo avuto tanto tempo per recuperare, ma dobbiamo vincere. Formazione? Quando giochi ogni tre giorni è dura recuperare al 100%. Il mister dovrà fare delle rotazioni ma l’importante è imporre quello che sappiamo fare. Gara difficile col Verona? Conosco l’allenatore e so che mentalità ha. Sarà durissima, corrono tanto».