Roma, sanzione in vista per problemi con il bilancio

Guai in vista per la Roma complici alcune dinamiche legate al bilancio, come si legge dal comunicato

Notizie poco felici per la Roma. Il bilancio dei giallorossi chiusi il 30 giugno 2024 ha evidenziato un passivo di oltre 80 milioni di euro e questo porterà ad una sanzione da 3 milioni di euro da parte della UEFA per mancato rispetto del Fair Play Finanziario. Di seguito, il comunicato:

COMUNICATO 1/2 – «Si evidenzia che nel 2022 l’AS Roma ha sottoscritto con l’Organo di Controllo Finanziario per Club dell’UEFA (“UEFA CFCB”), un accordo transattivo di 4 anni (il “Settlement Agreement”) che include alcuni target finanziari che dovranno essere rispettati nei periodi di rendicontazione che terminano a giugno 2022, 2023, 2024 e 2025, fissati nell’ambito di un quadro volto a portare gradualmente il club a essere pienamente conforme alle nuove regole UEFA entro la stagione sportiva 2025/26»

COMUNICATO 2/2 – «Il Settlement Agreement prevede un Contributo Finanziario incondizionato di 5 milioni, già trattenuto dalla UEFA durante la stagione 2022/23, e solo in caso di mancato rispetto di specifici obiettivi finanziari per importi eccedenti determinati buffer nel quadriennio 2022-2025, prevede un Contributo Finanziario condizionato fino a 30 milioni di euro (variabile e proporzionale all’importo di eventuali deviazioni future). A tale riguardo, l’AS Roma ha rispettato il target finanziario previsto per i periodi di rendicontazione terminati a giugno 2022 e 2023. In virtù dei risultati conseguiti nella stagione 2022-23 è pagata una sanzione pecuniaria pari a 2 milioni di euro, mentre per quanto riguarda la stagione 2023-24 la sanzione stimata è circa 3 milioni di euro, già accantonata nel bilancio chiuso al 30 giugno 2023″.