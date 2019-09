Roma-Sassuolo, la Curva vicina a Cafu: «Coraggio pendolino» – FOTO

Striscione dei tifosi per l’ex terzino giallorosso Cafu che dieci giorni fa ha perso i figlio per un attacco di cuore

Anche la Curva Sud non ha voluto far mancare il proprio sostegno a Cafu. I tifosi della Roma prima del fischio d’inizio del match contro il Sassuolo hanno esposto uno striscione di vicinanza all’ex terzino brasiliano che dieci giorni fa ha perso il figlio Danilo per un infarto a soli trent’anni.

“Coraggio ‘pendolino’, Roma ti è vicina. Ciao Danilo”, il messaggio della Curva Sud per l’ex giallorosso.