Paulo Fonseca sembra ormai aver preso la sua decisione: il tecnico ha scelto il suo titolare nella formazione iniziale della Roma

Paulo Fonseca non torna indietro sulle sue scelte: il tecnico portoghese ha ormai deciso che Borja Mayoral è il titolare, soprattutto dopo gli screzi del mese di gennaio con Edin Dzeko.

In campionato gioca lo spagnolo ex Real Madrid, come confermato anche dalle formazioni di Benevento-Roma. In Europa League, invece, spazio ad Edin Dzeko mentre resta la curiosità di vedere i due attaccanti insieme.