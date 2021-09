Roma, Mourinho aspetta Smalling: l’inglese è recuperato

Chris Smalling ha recuperato dall’infortunio muscolare. Mourinho pare intenzionato a mandarlo in campo in Roma-Sassuolo

Chris Smalling prova a riprendersi la Roma. Il difensore, dopo l’ennesimo infortunio muscolare capitatogli in estate, è pronto a riconquistare nuovamente un posto in giallorosso. L’inglese ha pienamente recuperato dalla lesione al flessore della coscia sinistra e scalda i motori per tornare in campo.

E, come riportato dal Corriere dello Sport, anche José Mourinho pare intenzionato a mandarlo subito nella mischia. Contro il Sassuolo, infatti, lo Speciale One dovrebbe affidare proprio a Smalling una maglia da titolare al centro della difesa.