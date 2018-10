Roma-Spal highlights e gol: le azioni salienti del match della 9ª giornata della Serie A 2018/2019

Roma-Spal è l’anticipo della 9ª giornata della Serie A 2018/2019. Fischio d’inizio sabato 20 ottobre alle ore 15 allo Stadio Olimpico di Roma. Le due squadre arrivano all’appuntamento da momenti opposti: i giallorossi di Di Francesco, sesti in classifica con 14 punti, sono reduci da tre vittorie consecutive in campionato, oltre al successo in Champions League contro il Viktoria Plzen. La Spal di Leonardo Semplici (9 punti), dopo un buon avvio di campionato, viene da un momento assai critico e attraversato con quattro sconfitte di fila.

A dirigere Roma-Spal è l’arbitro Luca Pairetto della sezione di Nichelino (Torino), coadiuvato dagli assistenti Ranghetti e Fiorito; il quarto uomo è Di Martino, mentre al Var ci sono Abisso e Carbone (Avar). Pairetto è alla prima direzione di Roma-Spal, mentre ha arbitrato già due volte i giallorossi (con 2 vittorie romaniste) e 5 i ferraresi (sempre sconfitti sotto la sua direzione tra Serie C e Serie A). Ecco gli highlights e i gol di Roma-Spal:

ROMA-SPAL 0-1 – Petagna non sbaglia il rigore assegnatogli al 35′ del primo tempo. Luca Pellegrini atterra in area di rigore Lazzari e l’arbitro non può far altro che concedere il rigore.

ROMA-SPAL 0-2 – Da calcio d’angolo arriva il 2-0 della Spal con un bel colpo di testa di Kevin Bonifazi. Per il calciatore della Spal, in prestito dal Torino, si tratta del primo gol in Serie A.