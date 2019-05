Roma, striscione per Ranieri: «I romanisti sono con te» – FOTO

Roma, a tre anni dalla conquista del titolo con il Leicester, i tifosi romanisti celebrano Ranieri con uno striscione – FOTO

Ranieri è tornato quasi in silenzio sulla panchina della Roma, per cercare di realizzare una nuova impresa: riuscire ad agganciare il quarto posto. La qualificazione in Champions non è più una chimera, e con le dovute proporzioni, avrebbe un sapore simile, per mister Ranieri, alla vittoria della Premier League con il Leicester.

Tre anni fa, infatti, le Foxes trionfavano in Inghilterra grazie ad una cavalcata destinata a rimanere negli annali del calcio. I tifosi romanisti hanno celebrato l’anniversario con uno striscione dedicato a Ranieri, esaltando le doti da conquistatore del loro allenatore, pronto a lottare fino all’ultimo per riportare la Roma a giocarsi la “coppa dalle grandi orecchie”.