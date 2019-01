Roma-Torino: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Roma-Torino, 20ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Benvenuti alla diretta testuale di Roma-Torino. Ricomincia la Serie A dopo la pausa natalizia, con la Roma che può mandare un segnale alle altre pretendenti al quarto posto con una prestazione convincente. Il Torino di Mazzarri è distante solo due punti dalla Sampdoria settima e a tre punti di distanza dai giallorossi. Di Francesco ha rispettato i pronostici della vigilia, con Edin Dzeko che ritrova il posto da titolare. Dietro ancora promosso Zaniolo, con Under e Kluivert ai lati e la coppia Cristante-Pellegrini a centrocampo. Difesa confermata, con Karsdorp che vince il ballottaggio con Santon. Nei granata in emergenza Mazzarri opta per un 3-4-3, con Ansaldi a centrocampo al fianco di Rincon e Parigini nel tridente d’attacco con Belotti e Iago Falque. In difesa c’è Lyanco al posto di Izzo, con Nkoulou e Djidji. Appuntamento qui alle 15 per l’inizio della diretta.

Roma-Torino: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 15

Roma-Torino: formazioni ufficiali

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Karsdorp, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Lo. Pellegrini; Under, Zaniolo, Kluivert; Dzeko. Allenatore: Eusebio Di Francesco. A disposizione: Fuzato, Santon, Marcano, Lu. Pellegrini, Riccardi, Nzonzi, Coric, Pastore, El Shaarawy, Schick.

TORINO (3-4-3): Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Rincon, Ansaldi, Ola Aina; Iago Falqué, Belotti, Parigini. Allenatore: Walter Mazzarri. A disposizione: Ichazo, Rosati, Bremer, Berenguer, Lukic, Edera, Zaza.

Roma-Torino: probabili formazioni e pre-partita

La Roma di Eusebio Di Francesco dovrebbe ritrovare finalmente dal primo minuto Edin Dzeko. Il ballottaggio con Schick è ancora aperto, soprattutto grazie alla doppietta dello slovacco in Coppa Italia, ma il bomber di Sarajevo parte favorito. Dietro a lui ancora fiducia al giovanissimo Zaniolo, con Under e Kluivert ai suoi lati. In mediana ci saranno Cristante e il ritrovato Pellegrini. In difesa confermati Kolarov con Fazio e Manolas, mentre è aperto il ballottaggio tra Karsdorp e Santon, con l’olandese in vantaggio. Mazzarri è invece in piena emergenza a centrocampo a causa della squalifica di Meité e dell’infortunio di Baselli. Dietro a Iago Falque e Belotti sicuro del posto Rincon, con Ansaldi e Parigini adattati da mezze ali e favoriti su Lukic e Berenguer. Ai lati agiranno De Silvestri e Ola Aina, con Lyanco, Nkoulou e Djidji a difendere la porta di Sirigu

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Karsdorp, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Lo. Pellegrini; Under, Zaniolo, Kluivert; Dzeko. Allenatore: Eusebio Di Francesco. A disposizione: Fuzato, Santon, Marcano, Lu. Pellegrini, Riccardi, Nzonzi, Coric, Pastore, El Shaarawy, Schick.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Parigini, Rincon, Ansaldi, Ola Aina; Iago Falqué, Belotti. Allenatore: Walter Mazzarri. A disposizione: Ichazo, Rosati, Bremer, Berenguer, Lukic, Edera, Zaza.

Roma-Torino: i precedenti della gara

All’andata, la gara allo Stadio Olimpico tra Torino e Roma finì con la vittoria giallorossa nel finale, grazie ad uno splendido gol di Dzeko che regalò i primi tre punti del campionato ad Eusebio Di Francesco. In generale, all’Olimpico di Roma sono soltanto 13 le vittorie del Torino, con 13 pareggi e 47 successi romanisti. Sono giallorossi anche gli 8 precedenti, per una partita che si preannuncia più che complicata per gli uomini di Mazzarri. L’anno scorso però, le due sconfitte in campionato, furono intramezzate dall’impresa granata in casa della Roma negli ottavi di Coppa Italia, con le reti di De Silvestri e Edera e il gol di Schick, con Dzeko che fallì un rigore ipnotizzato da Milinkovic-Savic.

Roma-Torino: l’arbitro della gara

L’arbitro della gara sarà Piero Giacomelli, con Meli e Del Giovane assistenti, Maresca quarto uomo e Irrati e Schenone al Var. Il fischietto di Trieste ha già arbitrato i giallorossi quest’anno, nella gara di Santo Stefano terminata con il successo per 3-1 sul Sassuolo di De Zerbi. L’anno scorso, ha diretto due volte sia la Roma che il Torino. La squadra di Di Francesco può contare su un successo contro l’Atalanta e un pareggio con il Genoa, entrambi fuori casa. Giacomelli ha invece arbitrato il Torino nella pesante sconfitta per 4-0 nel derby con la Juventus ma anche nel 3-1 a domicilio alla Lazio, proprio allo Stadio Olimpico.

Roma-Torino Streaming: dove vederla in tv

Roma-Torino sarà trasmessa a partire dalle ore 15 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box, in HD 241) e Sky Calcio 1 (canale 251 dello Sky Box), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.