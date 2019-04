Francesco Totti per il ruolo di direttore sportivo? L’ex capitano sfiderebbe Franco Baldini (che sponsorizza Luis Campos) proponendo l’idea di Daniele De Rossi allenatore

Il futuro della Roma resta ancora una grossa incognita: ieri a Trigoria la dirigenza giallorossa ha avuto modo di confrontarsi nuovamente con Claudio Ranieri. L’allenatore, per cui si era ventilato di un possibile addio in caso di nuova debacle contro la Fiorentina, dovrebbe di regola rimanere al timone fino al termine della stagione, come promesso un mese fa al suo ritorno nella Capitale. Dismesso il ruolo di traghettatore, il tecnico testaccino dovrebbe poi assumere una carica dirigenziale, mentre – dopo l’addio di Monchi – è ancora da scegliere il nuovo direttore sportivo. In lizza per assumere le redini operative della squadra c’è ancora Francesco Totti, riporta stamane il Corriere dello Sport, che però dovrà fronteggiare l’ostacolo rappresentato da Franco Baldini.

L’ex direttore generale giallorosso, attuale consigliere speciale del presidente James Pallotta, sarebbe infatti poco convinto di lasciare interamente la società nelle mani di un dirigente ancora giovane ed inesperto come Totti e sponsorizzerebbe invece con forza il nome di Luis Campos, attuale d. s. del Lille, coadiuvato magari da un ottimo capo-scout (si fa il nome di Sven Mislintat dell’Arsenal). Dal canto suo, come già fatto intendere nei giorni scorsi, l’ex capitano romanista avrebbe già in mente un progetto ben preciso per il futuro della squadra che prevederebbe il passaggio immediato in panchina di Daniele De Rossi (magari supportato dal padre Alberto), prossimo al ritiro a fine stagione per fare spazio a Ismael Bennacer, centrocampista in arrivo dall’Empoli: un’idea che noi avevamo già anticipato qualche settimana fa.