Roma-Twitter: nuova partnership. E’ il primo club italiano

Nuovo accordo commerciale per la Roma. Il club giallorosso ha siglato l’intesa con Twitter: è il primo club italiano

La strategia commerciale della Roma ha portato a uno storico accordo con Twitter. Nuova partnership per la società giallorossa che ha firmato l’intesa con la piattaforma social, diventando il primo club italiano a siglare un accordo di partnership con Twitter: «Negli ultimi 12 mesi il social network ha messo in atto una strategia mirata ad arricchire la propria piattaforma con una serie di contenuti nuovi ed esclusivi e, in tal senso, l’accordo con i giallorossi rappresenta una prima assoluta nell’ambito del calcio italiano. La strategia di fan engagement intrapresa dall’AS Roma sui social media ha portato il Club giallorosso a essere soprannominato dai media il “Re del calcio su Twitter”, raccogliendo elogi dalla critica e nuovi follower in tutto il mondo.

In cosa consiste il nuovo accordo? «Grazie a questa nuova partnership, i tifosi e i follower della Roma, così come l’intera comunità di Twitter, potranno godere di esclusivi match in diretta, preview delle partite, interviste ai giocatori, allenamenti della squadra e momenti indimenticabili della storia giallorossa. È il primo accordo di partnership che Twitter sigla con una società di calcio italiana, consentendo a un’audience globale più ampia di fruire di contenuti che saranno disponibili per i follower di uno dei 15 account ufficiali della Roma. L’altro aspetto innovativo di questa partnership vede Twitter offrire tali contenuti ai potenziali partner che potranno promuovere il proprio brand utilizzando la cassa di risonanza del social media».