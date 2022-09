Roma umiliata a Udine: ecco perché non vincerà lo Scudetto

L’Udinese di Sottil mette a nudo le lacune difensive della Roma: lo Scudetto non può essere un reale obiettivo dei giallorossi

Alzi la mano chi si aspettava un tonfo clamoroso come quello della Roma alla Dacia Arena. Quattro ceffoni in faccia a Josè Mourinho e ai suoi ragazzi, un esame fallito in modo traumatico. E lo vedremo nelle prossime settimane se ci saranno ripercussioni sul campionato dei giallorossi.

Troppo brutta per essere vera la prestazione in terra friulana, complice anche un’Udinese travolgente e sorprendente che prima ha saputo sfruttare gli errori altrui (gravissimi quelli di Karsdorp e Rui Patricio) e poi ha colpito ripetutamente nelle praterie.

Mettendo a nudo le lacune di questa Roma, migliorata di parecchio dalla cintola in su ma di fatto la stessa nel reparto arretrato. E il vate di Setubal in qualche modo lo aveva già fatto intendere pochi giorni prima la chiusura del mercato. La necessità di un difensore centrale (ma anche due…) per accarezzare realmente il sogno Scudetto. Perché così, la sensazione è che manchi più di qualcosa.