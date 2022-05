Roma Veretout, passo d’addio: c’è l’interesse anche del Napoli

Tre squadre alla ricerca di Veretout, giunto al passo d’addio con la Roma: spunta anche il Napoli tra le pretendenti

La Roma e Veretout un capitolo ai titoli di coda. Manca l’ultima partita, la finale di Conference, prima dei saluti ufficiali con i giallorossi.

Le richieste sono tante per il centrocampista e negli ultimi giorni è spuntato anche l’interesse del Napoli. Da tempo ci sarebbero anche Marsiglia e Newcastle sulle tracce del francese, che a parità di offerte preferirebbe tornare in patria. La valutazione della Roma è di 15 milioni per il cartellino. Lo scrive il Corriere della Sera.