Roma, conferenza stampa Veretout: «Sono in un grande club. Qui grazie a Fonseca»

LIVE: la conferenza stampa di Jordan Veretout LIVE: la conferenza stampa di Jordan VeretoutLIVE: Jordan Veretout's press conference Gepostet von AS Roma am Donnerstag, 25. Juli 2019

La Roma ha presentato ufficialmente Jordan Veretout: le parole del neo acquisto giallorosso in conferenza stampa

La Roma ha presentato ufficialmente Jordan Veretout in conferenza stampa. Il neo centrocampista giallorosso ha parlato dei motivi che l’hanno spinto a scegliere la Roma tra tante squadre e di cosa potrà dare a Fonseca e ai suoi compagni. Le sue parole.

ROMA – «L’ho scelta perché è un grande club. Le parole del mister al telefono mi hanno convinto. Quest’anno faremo l’Europa League, è un passo avanti nella mia carriera».

CHAMPIONS LEAGUE – «La Roma è un gran club, che tutti gli anni ambisce a giocarla. Oggi siamo in Europa League, ma l’obiettivo è quello di tornare in Champions. Sta a noi lavorare per raggiungere quell’obiettivo»

DZEKO – «Se può aiutarci? Sì certamente, è un grande calciatore con prestanza fisica. Segna molti gol e può aiutarci sicuramente»

ROMA O MILAN – «Oggi sono qui e sono felice, era la mia volontà. Sono in una bella città e compagni bellissimi. Vogliamo fare qualcosa di bello, ha influito anche la telefonata del mister, sono felice qui»