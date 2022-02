Roma Verona, il doppio ex Kalinic: «Champions difficilissima per i giallorossi. Tudor un top»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il doppio ex di Roma e Verona Kalinic ha parlato in vista del match dell’Olimpico

Nikola Kalinic, doppio ex di Roma e Verona, in una intervista a IlMessaggero.it ha parlato in vista del match dell’Olimpico tra giallorossi e gialloblù.

CHAMPIONS ROMA – «Andare in Champions League per la Roma sarà difficilissimo. Sono tante le squadre che lottano per l’Europa che conta».

ESPERIENZA GIALLOROSSA – «Mi sono trovato molto bene nella Capitale. Peccato non aver giocato di più, ma è stato un anno difficile per via del Covid e di un infortunio. Dzeko? Per me un amico vero. Non conosco i motivi del suo addio, ma sono sicuro che dopo la Roma farà grande anche l’Inter. Ovunque ha dimostrato il suo valore, è sul podio dei più forti con cui ho giocato insieme a Perisic e Modric».

TUDOR – «Siamo come due fratelli. È un grande allenatore, molto competente e che vive per il calcio. Prevedo per lui una carriera importante, diventerà un top. Il Verona con lui gioca bene e ottiene risultati».