Roma Verona, Volpato primo giocatore della scuderia Totti a segnare con i giallorossi

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Volpato ha trovato il suo primo gol in Serie A ed è il primo della scuderia di Francesco Totti a segnare per la Roma

La Roma per recuperare la sfida contro l’Hellas Verona si è affidata ai giovani. Mourinho ha inserito nella ripresa Volpato, classe 2003 della Primavera.

Fiducia subito ripagata dal centrocampista che dal limite ha trovato il mancino vincente per il primo gol in Serie A. E’ anche il primo della scuderia di Totti a segnare una rete per la Roma.