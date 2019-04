Roma, Zaniolo ancora in gol: è il secondo miglior giovane d’Europa

Nicolò Zaniolo è andato ancora in gol contro la Fiorentina: ora raggiungere i grandi centrocampisti europei non è più un sogno

Nicoló Zaniolo, giovane centrocampista della Roma, si conferma uno dei giocatori più importanti per il futuro del calcio italiano. Con il gol segnato ieri contro la Fiorentina, il classe ’99 ha firmato la quarta rete in Serie A: attualmente solo Jadon Sancho del Borussia Dortmund è più giovane di lui fra i centrocampisti che hanno segnato questo numero di reti nei cinque maggiori campionati europei in corso.

Il padre, Igor Zaniolo, l’avevo detto durante un intervista a Cosenzachannel.it: «Per come è il calcio oggi se non sei al top a livello sia fisico che mentale non puoi fare questi numeri e percorrere questi palcoscenici». Note positive per la Roma dunque, in una stagione non memorabile che vedrà i giallorossi impegnati in una lotta europa fino all’ultima giornata, a partire dal posticipo di sabato sera contro la Sampdoria.