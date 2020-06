Roma, Zaniolo subito al lavoro 48 ore dopo l’operazione al naso

Buone notizie per Paulo Fonseca e la Roma: Nicolò Zaniolo è tornato oggi al lavoro a Trigoria dopo l’operazione al naso dell’altro ieri

Ottime notizie per la Roma e Paulo Fonseca. Nicolò Zaniolo, che due giorni fa ha subito un’operazione al naso, è tornato già oggi al lavoro a Trigoria. Si avvicina sempre di più quindi il rientro del giocatore giallorosso, fuori per infortunio da gennaio.

Come conferma il suo allenatore Fonseca, il rientro di Zaniolo è imminente: «Non sta lavorando con la squadra, ma è vicino al rientro. Si è ripreso molto bene, è più avanti del previsto, ma non serve anticipare i tempi. Nelle prime sfide non lo impiegheremo, ma da luglio potrebbe esserci la possibilità di utilizzarlo».