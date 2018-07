Alessio Romagnoli, difensore del Milan, è finito nel mirino del Manchester United. Mourinho è pronto all’offerta

Non c’è solo Bonucci nel mirino dei grandi club stranieri. Il difensore centrale del Milan è uno dei possibili partenti, nonostante le smentite di Fassone. Il club rossonero deve fare cassa per chiudere un mercato a saldo zero, e l’ex Juve potrebbe chiedere la cessione per unirsi al PSG oppure a un club inglese. Difficile la partenza del compagno di reparto Alessio Romagnoli ma secondo Il Corriere dello Sport, sul difensore è piombato il Manchester United di José Mourinho. Il difensore centrale classe ’95, fresco di rinnovo, è un reale e concreto obiettivo degli inglesi.

Mourinho, dopo aver fallito l’assalto a Milan Skriniar dell’Inter, ha bussato alle porte rossonere, offrendo 45 milioni più altri 5 di bonus. Secco no dei rossoneri ma per i Red Devils la partita è ancora apertissima. Insomma, in caso di rilancio qualche spiraglio si potrebbe aprire. Anche lo United è stato accostato a Leo Bonucci ma il tecnico portoghese preferirebbe investire il ‘suo’ denaro sul difensore più giovane. Attenzione dunque alla situazione legata al futuro di Alessio Romagnoli. Al di là delle dichiarazioni ufficiali, la situazione è da considerare in evoluzione per entrambi i centrali milanisti.