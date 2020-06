Ronaldo Il Fenomeno indica l’attaccante del PSG come il giocatore che più somiglia al suo modo di giocare

In occasione della conferenza stampa organizzata dal Banco Santander su Zoom, Ronaldo il Fenomeno ha parlato di Kylian Mbappe.

«In quale giocatore mi rivedo? Mbappe. Mi piace molto, mi rivedo in lui per la velocità, per il modo di giocare e di come finalizza davanti alla porta. Mi ricorda molto il mio modo che avevo di giocare».