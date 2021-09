Ronaldo anticipa il ritorno al Manchester United? Le ultime

Cristiano Ronaldo potrebbe anticipare l’arrivo al Manchester United: ecco le ultime sull’attaccante portoghese, fresco di record

Serata movimentata per Cristiano Ronaldo in nazionale: prima il rigore sbagliato e lo spintone ad O’Shea poi quello che sa fare meglio, doppietta in cinque minuti e record di gol internazionali in solitaria.

Ammonizione per lui contro l’Irlanda che fa scattare la squalifica: non ci sarà contro l’Azerbaigian e quindi resta solo l’amichevole con il Qatar da giocare per lui, il 4 settembre. Fernando Santos avrebbe dato l’assenso alla partenza anticipata in direzione Manchester per tornare allo United. Lo riporta The Sun.