Rooney: «Ho un giorno libero sabato e non vedrò il debutto di Cristiano Ronaldo»

Wayne Rooney ha dichiarato al Daily Express che non ha intenzione di seguire il secondo debutto di Cristiano Ronaldo con il Manchester United

Wayne Rooney ha parlato al Daily Express del debutto di Cristiano Ronaldo con la maglia del Manchester United, che avverrà verosimilmente contro il Newcastle sabato 11 settembre.

«Tutti sanno quando ami il Manchester United e quanto lo segua ancora, ma no, non vedrò il debutto di Cristiano Ronaldo sabato. Ho un giorno libero e i miei due figli hanno le loro rispettive gare casalinghe. Quindi penso proprio che farò loro da autista e andrò a vedere le loro partite. Penso che il ritorno di Cristiano sia una cosa positiva. è ancora tra i migliori anche se per lui non sarà facile come in Spagna e in Italia. Ma ripeto, è ancora tra i migliori al mondo e farà bene».