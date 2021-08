Rooney: «Ritorno di Ronaldo allo United? Ecco cosa ne penso»

Wayne Rooney, ex attaccante del Manchester United, ha parlato così del ritorno di Cristiano Ronaldo all’Old Trafford

Ai microfoni di Talksports, Wayne Rooney ha accolto così il ritorno di Cristiano Ronaldo al Manchester United. Le sue dichiarazioni.

«È straordinario per i tifosi rivedere Cristiano Ronaldo, così come per i suoi compagni di squadra e per ogni persona all’interno del Manchester United. Mason Greenwood, Marcus Rashford e altri giovani sono cresciuti con lui e ora ci giocano insieme. È ancora uno dei migliori al mondo, quindi penso sia un grande affare».