Mattia Zaccagni si conferma a livelli altissimi anche nella prima gara del 2021: la sua rete in rovesciata è davvero da applausi – VIDEO

Il Verona ha trovato la sua stella nella stagione 2020/2021. Il miglior calciatore di questa annata per gli scaligeri è senza ombra di dubbio Mattia Zaccagni e lo dimostra anche contro lo Spezia.

Azione manovrata del Verona, apertura sulla destra per Faraoni che rimette in mezzo per Zaccagni: stop e rovesciata immediata per un gol che si candida già alla palma del più bello del 2021.