Sarri verso il Chelsea, Rudi Garcia in pole position per la panchina del Napoli

Chi sarà il nuovo allenatore del Napoli per la stagione 2018/2019? Beh, ora come ora, è la classica domanda da un milione di dollari. Perchè? Semplicemente perchè la situazione è ancora tutta in divenire. Ogni giorno vengono fuori nomi nuovi, alcuni fattibili mentre altri più vicini alla fantasia che alla realtà. Unai Emery sarebbe una sorta di “cavallo di ritorno”, visto che De Laurentiis pensò a lui già dopo l’addio di Rafa Benitez. Marco Giampaolo e Simone Inzaghi, invece, rappresentano il nuovo che avanza in Serie A. Antonio Conte e Carlo Ancelotti? I profili più importanti ma anche quelli più difficili da mettere sotto contratto, per ingaggi e concorrenza.

Ecco, dunque, che, come nelle migliori gare automobilistiche, Rudi Garcia si è guadagnato la pole position. Il tecnico francese non è un volto nuovo per la Serie A, visto che ha allenato la Roma dal luglio 2013 al gennaio 2016, con alterne fortune. Un allenatore che non rivoluzionerebbe il Napoli, visto che il 4-3-3 è uno dei suoi sistemi di gioco preferiti. Proverbiali poi le perle regalate davanti ai microfoni, dalla “lavatrice” Strootman al “on a remis l’église au milieu du village”. Rimettere il Napoli, pardon la chiesa, al centro del villaggio.