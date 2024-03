Clamoroso Rudiger, accusato di supportare l’Isis: la reazione

La reazione di Antonio Rudiger, difensore tedesco del Real Madrid, dopo le polemiche scoppiate nelle ultime ore

Antonio Rudiger, difensore del Real Madrid, ha parlato alla Bild delle polemiche legate all’Isis scoppiate dopo la pubblicazione di una foto per il Ramadan su Instagram.

PAROLE – «Per celebrare l’inizio del Ramadan ho pubblicato un post su Instagram, visibile a tutti da 13 giorni, che aveva raggiunto diversi milioni di consensi senza che nessuno lo criticasse. Ma nei giorni scorsi la foto è stata utilizzata da alcuni per muovere accuse infondate. Il gesto che ho fatto è quello che chiamiamo il ‘dito tawhid’. Questo è considerato nell’Islam come il simbolo dell’unità e dell’unicità di Dio. Questo gesto è molto diffuso tra i musulmani di tutto il mondo e solo negli ultimi giorni è stato considerato non problematico dal Ministero federale degli Interni. Come musulmano credente, pratico la mia fede, ma prendo le distanze da ogni forma di estremismo e dalle accuse di islamismo. La violenza e il terrorismo sono assolutamente inaccettabili. Sono per la pace e la tolleranza. Molti membri della mia famiglia appartengono a religioni diverse. Tuttavia ci rispettiamo e celebriamo insieme le feste religiose. Il rispetto e la tolleranza sono principi fondamentali che tutti noi sosteniamo nella nostra famiglia. Riconosco anche che, a causa di un’attenzione insufficiente, ho dato ad altri l’opportunità di interpretare male il mio messaggio. Allo stesso tempo, non permetterò nessuno di insultarmi o etichettarmi come islamista. Per questo ho deciso di sporgere denuncia. Mi opporrò sempre con forza. Spero che questo chiarimento possa aiutare a far sparire gli equivoci e a portare alla luce la verità. Ringrazio anche la DFB, che mi ha sempre sostenuto in questa vicenda».